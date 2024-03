Sängerin Christina Stürmer: "Ich bin meine eigene Chefin"

per Mail teilen

Christina Stürmer erzählt, wie sie als erste deutschsprachige Sängerin ein MTV Unplugged Album aufgenommen hat. Und wie sie Kinder, Mann und die Musik unter einen Hut kriegt.

Christina Stürmer kennt man von Liedern wie "Ich lebe" oder "Millionen Lichter". Die Österreicherin ist aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Sie ist aber nicht nur Sängerin, sondern auch Mutter und vor ihrer Karriere arbeitete sie als Buchhändlerin. Im Interview mit Jörg Assenheimer verrät sie, welche Bücher sie gerade so liest und warum. Außerdem spricht die Zweifach-Mama über ihre Familie, mit der sie bewusst auf dem Land lebt. Und sie verrät, wie sie und ihr Mann Oliver, der auch in ihrer Band mitspielt, die Arbeit und das Privatleben mit zwei Kindern gemeistert kriegen.

Christina Stürmer ist die erste deutschsprachige Künstlerin, die ein Album in der Konzert-Reihe "MTV Unplugged" aufnehmen durfte. Die CD ist an zwei Konzertabenden in Wien entstanden und ist ihr "Comeback" nach Corona und der Geburt ihrer zweiten Tochter. Ein Highlight darauf ist das Duett mit Liedermacher Wolfgang Ambros.

