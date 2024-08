Königin Silvia und König Carl Gustaf freuen sich mit Olympia-Siegerin

per Mail teilen

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden – hier finden Sie immer die neuesten Bilder des schwedischen Königspaares und seiner Familie.

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden haben bei den Olympischen Spielen in Paris mit den schwedischen Sportlerinnen und Sportlern mitgefiebert. Sie haben Sarah Sjöström von der schwedischen Wassersportnationalmannschaft im Schwedenhaus getroffen und ihr zu den beiden Goldmedaillen im 100- und 50-Meter-Freistilschwimmen gratuliert. Und auch der schwedische Sportminister Jakob Forssmed war dabei. Ein Moment fürs Fotoalbum, den man nicht vergisst (5.8.2024).

Königin Silvia freut sich über ihr Vorab-Geschenk

Wer so grinst, freut sich über sein Geschenk. Königin Silvia hat auf der Gala des Mentor Sweden Award vorab ein Geschenk zum 80. Geburtstag bekommen – dabei ist der erst am 18. Dezember. Mentor ist eine Organisation, die Mentoren an junge Menschen zu vermittelt. Ein Ziel ist es, gefährliche Verhaltensweisen wie das Konsumieren von Drogen zu reduzieren. Königin Silvia hat auf der Gala im Stockholmer Konzerthaus eine Rede gehalten. (7.11.2023)

Glanzvoller Auftritt: König Carl Gustav und Königin Silvia

Was für ein glanzvoller Auftritt des schwedischen Königspaares! Zum Galadinner anlässlich des goldenen Thronjubiläums von König Carl Gustav von Schweden erschien dieser in Uniform und mit seinen Ordensketten. Königin Silvia wählte ein goldenes Kleid und trug dazu eine hellblaue Scherpe. Sehr passend zum goldenen Thronjubiläum und abgestimmt auf ihren Ehemann. Die Farben Schwedens spiegeln sich auch in der Kleidung der beiden wieder (15.9.2023).

50. Thronjubiläum: Familie versammelt sich um König Carl Gustaf

Das neue Foto von König Carl Gustaf von Schweden zu seinem 50. Thronjubiläum. Pressestelle Photo: Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

Das 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf von Schweden wird vom 14. bis 16. September gefeiert. Neben einem Dankgottesdienst, Abendessen, einer Kutsch- und Schifffahrt, einem Konzert und vielen Gästen, dürfen u. a. neue Fotos nicht fehlen. Deshalb gibt es nicht nur ein schickes neues Porträt vom König, sondern auch ein neues Familienfoto.

Auf dem Familienfoto sitzt seine Frau Königin Silvia neben ihm. Direkt dahinter stehen Kronprinzessin Victoria in einem rosafarbenen Kleid und ihr Mann Prinz Daniel. Auch Sohn Carl Philip von Schweden mit Kind auf dem Arm, steht mit seiner Frau Sofia links in der zweiten Reihe. Die jüngste Tochter Madeleine von Schweden hat mit ihrem Mann Christopher O'Neill den Platz rechts eingenommen. Auch die Enkelkinder des Königs sind auf dem Foto zu sehen. Das ist wirklich ein tolles Familienandenken. (13.9.2023)

Das Familienporträt zum 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf von Schweden. Pressestelle Photo: Clément Morin/The Royal Court of Sweden

Königin Silvia und König Carl Gustaf auf Jubiläumstour durch Schweden

Anlässlich des 50. Thronjubiläums des Königs bereisen König Carl Gustaf und Königin Silvia ihr Land. Diesmal kamen sie mit dem Zug, um den Kreis Gävleborg und seine Bewohner zu besuchen. Viele Schaulustige standen am Wegesrand, um das Königspaar zu sehen und Fotos zu machen (21.8.2023).

Königin Silvia sehr schick auf neuem Foto zum Geburtstag

Zu ihrem 79. Geburtstag hat das schwedische Königshaus ein neues Foto von Königin Silvia veröffentlicht. Darauf zeigt sich die gebürtige Heidelbergerin sehr schick in einem fuchsia-farbenen Kleid. Ihren Geburtstag feiert die Regentin zusammen mit ihren Kindern und Enkeln. Sogar Prinzessin Madeleine ist mit ihrer Familie aus Florida angereist, um die Weihnachtstage in Stockholm zu verbringen (23.12.).

König Carl Gustaf und Königin Silvia erkunden Jordanien

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden haben im Rahmen ihres Staatsbesuchs die jordanische Stadt As-Salt besucht. Es ist eine alte Salzhandelsstadt, die seit 2021 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Auf ihrem Spaziergang machten sie auch Halt auf dem lokalen Markt Al-Hammam. Das Königspaar besuchte auch das Flüchtlingslager Zaatari, um zu sehen, wie die Menschen dort leben und welche Bildungsangebote die Kinder dort haben (17.11.2022).

Königin Silvia und Königin Rania besuchen soziale Einrichtung in Amman

Das schwedische Königspaar ist der Einladung von König Abdullah II. von Jordanien gefolgt und dort zu einem Staatsbesuch eingetroffen. Königin Silvia zeigte sich in Amman farbenfroh in einem pinkfarbenen Mantel und einem Kleid mit Hahnentrittmuster in Pink und Gelb, passend zum Futter des Mantels. Königin Rania von Jordanien trug ebenfalls Mantel, aber unauffällig in Dunkelblau. Die schwedischen Royals besuchten das "Queen Rania Center", das es sich zur Aufgabe gemacht hat die Armut von Frauen und jungen Menschen zu lindern und soziale Gerechtigkeit zu fördern (15.11.2022).

Königin Silvia reist nach Jordanien und trifft Königin Rania

Königin Silvia von Schweden ist als Mitbegründerin der Non-Profit-Entwicklungsorganisation "Mentor International" nach Jordanien gereist. Dort traf sie Schülerinnen und Lehrerinnen einer Mädchenschule, die auch an dem Mentor-Programm teilnehmen. Silvias Organisation setzt sich dafür ein, dass junge Menschen einen Weg in eine vielversprechende Zukunft finden. Und wenn eine schwedische Königin nach Jordanien reist, dann trifft sie natürlich auch die jordanische Königin Rania zum royalen Austausch (26.10.2022).

Große Familienshow mit Enkelkindern zum Geburtstag von König Carl Gustaf

Der kleine Prinz Oscar (6) sorgte mit seinen quirligen Einlagen für Lacher und Prinzessin Estelle (10) war erstmals mit Brille zu sehen. Die Kinder von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel haben ihrem Großvater die Geburtstags-Show gestohlen. Anlässlich des 76. Geburtstags von Schwedens König Carl Gustaf zeigte sich ein großer Teil der königlichen Familie auf dem Schlossbalkon in Stockholm.

Nachdem die Feierlichkeiten Corona-bedingt in den vergangenen beiden Jahren deutlich kleiner ausgefallen waren, gab es dieses Jahr wieder eine große Parade. Im Hof des Königlichen Schlosses zeigte sich König Carl Gustaf richtig volksnah. So bekam er von mehreren Kindern Blumen zu seinem Geburtstag überreicht. (30.4.2022)

Viel Glamour und tolles Menü beim königlichen Dinner in Schweden

Zwei Jahre lang musste die königliche Familie wegen Corona darauf verzichten - jetzt fand erstmals wieder das große Repräsentationsdinner im Stockholmer Schloss statt. Königin Silvia und König Carl Gustaf hatten Menschen aus ganz Schweden eingeladen, die sich auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene verdient gemacht haben.

Beim royalen Gala-Dinner zogen vor allem die Königin, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Sofia mit glamourösen Kleidern die Blicke auf sich. Auch das Menü konnte sich sehen lassen: Den Gästen wurde unter anderem norwegische Königskrabbe, isländischer Seeteufel und Frühlingslamm serviert. (6.4.2022)

Sommerfoto der schwedischen Königsfamilie

Was für ein hübsches Foto der schwedischen Königsfamilie! König Carl Gustaf und seine Königin Silvia sitzen in der Mitte auf Stühlen, während ihre Kinder Prinzessin Victoria, Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip sie mit ihren Enkeln umrahmen. Das Foto entstand auf Schloss Solliden, dem Sommersitz der Familie. (23. Juli 2021)

König Carl Gustaf und Königin Silvia mit der gesamten Familie Pressestelle Jonas Ekstromer/Kungl.Hovstaterna

König und Königin von Schweden

Carl Gustaf und Silvia sind bereits seit 1976 König und Königin. Die Aufgaben des Königspaares in Schweden sind ausschließlich repräsentativ und zeremoniell. Sie unterzeichnen z.B. keine Gesetze und ernennen auch keine Minister.

Das Königspaar und seine Kinder

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden haben drei Kinder: Victoria, Madeleine und Carl Philip. Victoria ist die Älteste und Kronprinzessin. Alle drei haben mittlerweile eigene Familien mit mehreren Kindern.

Das Königspaar mit seinen Kindern im Jahr 1984 Pressestelle Schwedisches Königshaus/Håkan Lind

Glanzvolle Hochzeit in Stockholm

Carl Gustaf lernte die Deutsche Silvia Sommerlath bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München kennen. Damals war er noch nicht König. Am 19. Juni 1976 heirateten die beiden in der Stockholmer Domkirche.