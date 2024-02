Alice Hoffmann – "Kittelschürze der Nation" und Sterbebegleiterin

per Mail teilen

Die Rheinländerin Alice Hoffmann, auch bekannt als "Hilde Becker" aus der TV-Serie "Familie Heinz Becker", hat sich in jungen Jahren in den saarländischen Dialekt verliebt und ist mit der Mundart auf die Bühne – in einer Zeit, als der Dialekt noch verpönt war.

Mit Jörg Assenheimer spricht Alice Hoffman über "das Hilde": Weshalb sie sich immer noch mal schnell die Haare zurechtgemacht hat, bevor sie ans Telefon ging? Außerdem geht's im SWR4 Promitalk um die leider sehr ungute Trennung von Gerd Dudenhöfer.

Eine Sache, die man bei der Schauspielerin und Kabarettistin vielleicht gar nicht erwartet, ist: Alice Hoffmann hat schon einige Menschen als Sterbebegleiterin in den Tod begleitet. Sie sagt, Angst vor dem Tod hat sie nicht – sie ist sich sicher, dass man wiederkommt.

