Von Robinson bis Titanic – Schiffbruch in Kunst und Kultur

Der Verlust an Artenvielfalt ist ähnlich bedrohlich wie der Klimawandel: Eine Million Arten könnten in den nächsten Jahrzehnten aussterben. Aber es gibt Lösungen: Schutzgebiete, Umstellungen in der Landwirtschaft und auch im eigenen Garten. Von Lena Puttfarcken. (SWR 2022) | Aus der Reihe: Das Tier und Wir (9/10)