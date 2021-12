Leitkultur adé – So lassen sich kulturelle Unterschiede überbrücken

Von Hans W. Giessen

In Deutschland flammt immer wieder eine Diskussion über eine angeblich deutsche Leitkultur auf, die der Kitt für unsere Gesellschaft sei. Mit dieser Kultur könnten wir uns von anderen Nationen signifikant unterscheiden. Doch der Blick auf die Besonderheiten der jeweiligen Kulturen übersieht, dass menschliches Verhalten und Erleben stark von allgemeinen, universellen Faktoren beeinflusst wird: Studien zeigen etwa, dass Menschen in China, Südafrika oder England auf sehr ähnliche Weise lachen oder sich die Zähne putzen. Was zählt also mehr: die Kultur oder die Struktur? Antworten gibt der Medienwissenschaftler Hans W. Giessen.