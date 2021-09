Autorinnen und Autoren

Bartholomäus von Laffert, 26, ist freier Journalist im Selbstlaut Kollektiv und lebt in Wien. Er arbeitet vor allem zu den Themen Flucht, Migration und der europäischen Außengrenze und war dafür in den vergangenen Jahren u.a. in Ostafrika, Osteuropa, der MENA-Region und auf dem Mittelmeer unterwegs.