Der SDS-Vorsitzende Karl-Dietrich Wolff, aufgenommen während der Vorbereitungen zu den Aktionen gegen die Notstandsgesetze in den Räumen des Bundesvorstands des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) in der Wilhelm-Hauff-Straße 5 in Frankfurt am Main am 13.5.1968

