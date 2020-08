Die Aussichten Atomwaffen global zu begrenzen, sind so schlecht wie seit langem nicht. Zum 75.Jahrestag des Atombombenabwurfs von Hiroshima stellt Oliver Thränert, der an der ETH Zürich den Thinktank für Sicherheitspolitik leitet, fest: „Es gibt nur noch einen begrenzten Teststop-Vertrag, der nukleare Versuche in der Atmosphäre und unter Wasser verbietet – aber unter der Erde eben nicht.“ mehr...