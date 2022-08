per Mail teilen

Eine Ikone, ein Mythos … für Freunde der zivilen Luftfahrt gibt es kaum eine adäquate Bezeichnung für die Concorde, die mit „Mach 2“, also mehr als zweifacher Schallgeschwindigkeit unterwegs war und die Strecke von New York und London einmal in weniger als drei Stunden schaffte.

Manuskript zur Sendung