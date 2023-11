Tabea Zimmermann & Freunde

Datum: Freitag, 17. Mai 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Veranstaltungsdauer: ca. 90 min, inkl. Pause

Einführung: 18:30, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Programm: Claude Debussy 1862 – 1918

Sonate für Flöte, Viola und Harfe F-Dur L137



René Leibowitz 1913 – 1972

Sonatine für Flöte, Viola und Harfe op. 69



PAUSE



Ludwig van Beethoven 1770 – 1828

Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 »Pastorale«, bearbeitet für Streichsextett von Michael Gotthard Fischer Mitwirkende: Adam Walker Flöte

Tabea Zimmermann Viola

Agnès Clément Harfe

Wassili Wohlgemuth Violine

N.N. Violine

Natalie Loughran Viola

Anouchka Hack Violoncello

Oliver Herbert Violoncello

Arkadien war Thema der vorletzten Schwetzinger Saison – Arkadien, das Sehnsuchtsland einer Harmonie von Mensch und Natur. Der Schwetzinger Schlosspark wurde einst nach diesem Ideal konzipiert.

In diesem Programm klingt es atmosphärisch nach: in Debussys Triosonate aus seinem letzten Werkzyklus und in René Leibowitz’, des Schönbergianers, Entgegnung darauf; aber auch in Beethovens Pastorale, in der die angenehmen Gefühle in der Natur durch Gewitter und Sturm fast realistisch gestört werden. In der Bearbeitung für Streichsextett erfährt sie eine Verwandlung – vom orchestralen Farbbild gleichsam zur Tuschzeichnung der intimen Kammerbesetzung.