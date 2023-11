Datum: Mittwoch, 8. Mai 2024 Beginn: 21:45 Uhr

Veranstaltungsdauer: ca. 70 min, ohne Pause Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Programm: Lieder und Instrumentalwerke u.a. von Darius Milhaud, Neil Young, Claude Debussy, Kate Bush, Iannis Xenakis, Antonio Vivaldi, Stevie Wonder, Ludwig van Beethoven und Chick Corea Mitwirkende: SHERIDAN ENSEMBLE

Mary Carewe Gesang

Susanne Zapf Violine

Anna Carewe Violoncello

Philip Mayers Klavier

Oli Bott Vibraphon

Andreas Arend Lyra Polyversalis

»Respect Mother Earth and her giving ways / Or trade away our children’s days« So lauten die Schlusszeilen des Songs Mother Earth (Natural Anthem) von Neil Young & Crazy Horse. Das Sheridan Ensemble hat sich von diesem Lied zu einem Programm inspirieren lassen, das den Reichtum unserer Natur feiert und gleichermaßen mahnt, sie mit Respekt zu behandeln.

Lieder, die vom Protestsong Goose & Common aus dem 17. Jahrhundert bis zu If It’s Magic von Stevie Wonder reichen, werden mit Musik von Claude Debussy, Darius Milhaud, Ludwig van Beethoven, Iannis Xenakis u.a. zu einem nachdenklich stimmenden Abend über die Natur, das Leben und unsere zerbrechliche Existenz auf diesem Planeten verknüpft.