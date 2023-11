Cyfarwydd | Uraufführung

Datum: Samstag, 18. Mai 2024 Beginn: 21:45 Uhr

Veranstaltungsdauer: ca. 65 min, ohne Pause Ort: Kammermusiksaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Programm: Michael Riessler *1957

CYFARWYDD für Gitarre, Akkordeon, Violoncello und Bassklarinette



Uraufführung, Kompositionsauftrag der Schwetzinger SWR Festspiele Mitwirkende: Kevin Seddiki Gitarre

Jean-Louis Matinier Akkordeon

Eva Böcker Violoncello

Michael Riessler Klarinette

Zu den wichtigsten Figuren der keltischen Götter- und Sagenwelt gehört der Zauberer Merlin. Erstmals literarisch erwähnt im 9. Jahrhundert, spielt er in der Artus-Sage eine herausragende Rolle, wird aber in späteren Jahrhunderten bis in die heutige Zeit immer wieder Stoff für Werke der Literatur, der Musik und des Films.

Anlässlich der geplanten Aufführung von Purcells Oper King Arthur und im Auftrag der Schwetzinger Festspiele hat sich der Komponist Michael Riessler nun erneut mit dem Stoff auseinandergesetzt. Riessler, der als phänomenaler Bassklarinettist souverän zwischen den musikalischen Welten wandelt, hat für die Uraufführung großartige Musiker eingeladen, die in dieser Konstellation erstmals gemeinsam auf einer Bühne stehen.