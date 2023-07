Datum: Samstag, 21. Oktober 2023 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Große Halle

Realschule

Humboldtstraße 3

78166 Donaueschingen

Lageplan

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 3.7.2023, 9:00 Uhr Programm: Joanna Bailie

1979

für acht Musiker:innen, Video und Elektronik (UA) Mitwirkende: Ictus



Wie würde es sich anhören, wenn alle in einem Raum je erklungenen Klänge hörbar bleiben würden? Ausgehend von einer Erzählung Salomo Friedlaenders, in der ein Professor versucht, Goethes Stimme in dessen Arbeitszimmer einzufangen und zu reproduzieren, setzt die Komponistin Joanna Bailie ihre jahrelange künstlerische Beschäftigung mit Erinnerung fort. Sie ist fasziniert von der Vorstellung, dass Klänge nie verschwinden, sondern sich stetig anreichern, und kehrt in 1979 die lineare Zeit um – von der maximalen Klangballung zur Aufschlüsselung einzelner Songs und Klänge.

What would it sound like if everything ever heard in a room remained audible? Inspired by a story by Salomo Friedlaender in which a professor tries to capture and reproduce Goethe’s voice in his study, the composer Joanna Bailie pursues her long-time artistic preoccupation with memory. Proceeding from the idea that sounds never disappear but are constantly layered, in her new work 1979 she reverses the direction of time: from the maximum concentration of noise to its breakdown into individual songs and sounds.

