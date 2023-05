Currentzis’ Midnight Lounge

Live aus dem BIX in Stuttgart



Teodor Currentzis bekommt auf SWR2 seine erste eigene Radiosendung! Seit Beginn der Saison 2018/19 ist er Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. Er gilt als einer der aufregendsten Künstler der Gegenwart.

Teodor Currentzis liebt das Radio. Und die besondere Atmosphäre der Nacht. In SWR2 führt er live durch zwei Nachtstunden. Darin spielt der 46-Jährige seltene und unbekannte Musikaufnahmen.

Antoine Tamestit als special guest

Special guest dieser ersten Ausgabe ist der französische Bratscher Antoine Tamestit, Artist in Residence des SWR Symphonieorchesters. In der intimen Bar-Atmosphäre des Stuttgarter Jazzclubs BIX sprechen die beiden nach ihrem Orchesterkonzert in der Stuttgarter Liederhalle über ungewöhnliche Musik, die ihr Leben prägte.

Musikliste:

Johann Sebastian Bach

Suite für Violoncello solo Nr. 1 BWV 1007, Fassung für Viola solo:

2. Satz: Allemande

Antoine Tamestit, Viola

Bernhard Lang

Songbook 1:

"The Waterhouse"

Dmitri Pokrovsky Ensemble

CD "Mother Russia":

Track 16: Crying Bride

Patrick Fitzgerald

Safety pin stuck in my heart

Alfred Schnittke

Soundtrack zum Film "Agony":

Track 20

Alfred Schnittke

Soundtrack zum Film "The Story of an Unknown Actor":

Track 10

Jörg Widmann

Viola Concerto:

3. Satz: Poco vivo subito

4. Satz: Toccata. Presto

Boris Tishchenko

Harp Concerto:

4. Satz: Intermezzo

Francis Lai

Thema aus dem Film "A man and a woman", Collage mit der Stimme von Antonin Artaud

Alfred Schnittke

Konzert für Viola und Orchester

Antoine Tamestit, Viola

SWR Symphonieorchester

Leitung: Teodor Currentzis

Auszug aus den Proben zum Konzert in der Stuttgarter Liederhalle am 13.12.2018

Franz Schubert

"An den Mond", Lied für Singstimme und Klavier op. 57 Nr. 3

Matthias Goerne, Bariton

Luciano Berio

Sequenza III für Frauenstimme

Cathy Berberian

Frédéric Chopin

Berceuse für Klavier Des-Dur op. 57

Walter Gieseking, Klavier

Dmitri Pokrovsky Ensemble

CD "Mother Russia":

Track 20: Wedding Party Song

13th Floor Elevators

May the Circle remain unbroken

