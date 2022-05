Wallace Thurman - The Blacker the Berry

Wallace Thurman war in den 1920er Jahren Mitbegründer der afroamerikanischen Künstlerszene in Harlem. In seinem Debütroman "The Blacker the Berry" von 1929 wird die Harlem Renaissance mit ihren Jazzkonzerten, Speakeasys und schwarzen Rent Partys wieder lebendig. Dass es Rassendiskriminierung auch innerhalb der schwarzen Community gab, wird hier zum ersten Mal thematisiert.

Rezension von Claudia Fuchs.

Aus dem Amerikanischen von Heddi Feilhauer

Ebersbach & Simon Verlag, 224 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-869-15246-2