Sehr viel in diesen Büchern ist Gold – neue Western, Storys und Kalender

Irland in den 1980er Jahren: Claire Keegan erzählt in ihrem Roman "Kleine Dinge wie diese" vom Mut eines einfachen Mannes, der nicht mitschuldig werden will am Machtmissbrauch der katholischen Kirche. Eine eindringliche Geschichte über die Gefahr der Komplizenschaft, wenn Menschen das Grauen in ihrer Mitte ignorieren, um in ihrem Alltag fortfahren zu können - aber auch über die Möglichkeit, das Richtige zu tun.

Rezension von Claudia Fuchs.

Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser

Steidl Verlag, 112 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-96999-065-0 mehr...