Mensch, Natur und Abenteuer – Neue Bücher im heißen Sommer

Der Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg geht in diesem Jahr an den Ulmer Verlag danube books. Anerkennung für ein engagiertes Programm, das die Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Geschichten entlang der Donau widerspiegelt. Grenzüberschreitende Literatur, um die bestehenden sichtbaren, wie unsichtbaren Grenzen durchlässiger zu machen, so Verlagsgründer Thomas Zehender. Der Preis ist mit 12.500 Euro dotiert und wird am 22.Oktober im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage in Villingen-Schwenningen vergeben. mehr...