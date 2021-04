Ein Gespräch mit Ulrike Draesner und John von Düffel

"Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt." So beginnt eine der berühmtesten und verstörendsten Erzählungen der deutschen Literatur. "Die Verwandlung" ist ein Text voller Abgründe, ein Albtraum, ein Horrortrip. Er nimmt uns mit in die Gefühlswelt von Gregor Samsa, dessen mysteriöse Verwandlung in einen Käfer eine unerbittliche Plausibilität entwickelt. In glasklaren Sätzen zeichnet Kafka eine verstörte Welt - und stellt Fragen an die Moderne, die bis heute aktuell sind.