Helga Schütz: Heimliche Reisen

Wir chatten und liken, gehen shoppen oder lassen uns boostern. Englisch ist fester Bestandteil unserer Alltagssprache – und manchmal ziemlich funny, was wir draus machen. Der Bestseller-Sprach-Kolumnist Peter Littger legt in seinem neuen Buch „Hello in the Round“ uns „denglische Patienten“ auf die Couch. Neben Tipps, wie man im Online-Meeting peinliche Englisch-Fehler vermeidet, geht es auch um die Frage: Createn wir grade eine neue Sprache? Nicht nur lustig, auch linguistisch lohnend.

Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit dem Autor Peter Littger.

C. H. Beck Verlag, 256 Seiten, 12 Euro

ISBN 978-3-406-77764-6 mehr...