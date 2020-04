Anlässlich des 250. Geburtstages von Friedrich Hölderlin durchwandern wir in SWR2 die Landschaften, die ihn geprägt und die Ausdruck in seiner Lyrik gefunden haben. Die Stadt Heidelberg am Neckar spielte für ihn eine große Rolle - nennt er sie im Gedicht „Heidelberg” (1800) doch gleich zu Beginn zärtlich „Mutter”. Auf der Brücke der Stadt muss ihm 1795 ein schicksalhaftes Erlebnis wiederfahren sein, sie wird zum „Sinnbild des Übergangs”, wie der Tübinger Hölderlin-Experte Thomas Schmidt erklärt. Hölderlin schreibt: „Wie von Göttern gesandt, fesselt' ein Zauber einst / Auf die Brücke mich an, da ich vorüber ging, / Und herein in die Berge / Mir die reizende Ferne schien...” mehr...