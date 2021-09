Zwischen Angst und Mut – Nadia Nashir-Karim über starke Mädchen und Frauen in Afghanistan

Banken sind geschlossen, Lebensmittelpreise x-fach gestiegen, Infrastruktur zerstört. Die kriegserschöpfte Bevölkerung Afghanistans bangt, was eine Taliban-Regierung für das Land bedeutet. Nadia Nashir Karim, die in Kabul geboren wurde und mit 20 Jahren nach Deutschland kam, engagiert sich seit Jahrzehnten mit dem Afghanischen Frauenverein für ihr Heimatland. Sie erzählt von Schulen, die wieder öffnen durften, von toughen Mädchen und Frauen, von Vätern und Dorfältesten, die sich für Bildung einsetzen und davon, warum dem Land ohne Unterstützung eine humanitäre Katastrophe droht.

Zum Afghanischen Frauenverein

Musiktitel

Stand for myself

Yola

CD: Stand for myself



Rocky trail

Kings Of Convenience

CD: Rocky trail



Mensch

Herbert Grönemeyer

CD: Mensch



Bache Kabul

Aryana Sayeed

CD: Bache Kabul



Yar kho laro

Simin Tander

CD: Unfading