Aktivist seit Grundschulzeiten: Üwen Ergün kämpft für Kinderrechte

Die Vereinten Nationen begehen am 20. November den internationalen Tag der Kinderrechte – dazu zählen etwa der Schutz vor Misshandlung oder Vernachlässigung und das Recht auf Bildung und Gesundheit.

Üwen Ergün war schon als Achtjähriger Kinderbotschafter für UNICEF, und mit gerade einmal 18 Jahren gründete er 2014 das Kinderrechteforum in Köln.

Die gemeinnützige Organisation bearbeitet inzwischen rund 1000 Beschwerden und Hilfsgesuche von Kindern jährlich. Auch bei drohender Abschiebung unbegleiteter Minderjähriger ist sie schon eingeschritten.

Musiktitel:

Every little heart

The Tallest Man On Earth

Album: Every little heart



Snakelife

Allison Russell

Album: Snakelife



Kinder an die Macht

Herbert Grönemeyer

Album: Was muss muss - Best of



Arkadasim Essek

Barış Manço

Album: Sözüm Meclisten Dışarı



Bonnie Michelle

The Last Hurrah!!

Album: Modern nostalgia