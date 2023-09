Die wilden Wendejahre – Sandra Rummler zeichnet das Ost-Berlin der 90er

Mo ist in einem Land aufgewachsen, das es auf einmal nicht mehr gibt. Nämlich in der DDR. Das ist die Handlung des Comic-Romans „Seid befreit“, der passend und pünktlich zum Tag der Deutschen erschienen ist.

Gezeichnet hat ihn Sandra Rummler, geboren 1976 in Ostberlin. Sie erzählt in ihrem Graphic Novel-Debüt auch ihre eigene Geschichte: wie ostdeutsche Jugendliche den Mauerfall und damit den Zusammenbruch eines gesamten Systems erlebten, und wie sie das bis heute geprägt hat.

Ihr Zeichenstil ist ausdrucksvoll und detailliert, bewahrt sich bei der Figurenzeichnung aber auch bewusst eine gewisse Naivität.

Seid befreit Pressestelle avant-verlag GmbH Seid befreit Autor: Sandra Rummler Verlag: avant-verlag ISBN: 978-3964451019

Musiktitel:

(Ich will so sein wie) Nina Hagen

Isolation Berlin

Album: (Ich will so sein wie) Nina Hagen



Mont Klamott

Silly

Album: 75 Jahre Amiga. Rare Trax Vol. 134



Als ich fortging

Dirk Michaelis & Karussell

Album: Amiga Hitstory 1987-1997



Kutte

Angelika Mann

Album: hallo 22



Come as you are

Nirvana

Album: Come as you are