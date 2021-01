Nach 35 Jahren Wettervorhersagen im ZDF bleibt der promovierte Meteorologe auch im Ruhestand dem Wetter treu. Denn es geht um mehr, nicht nur um das Wetter morgen, sondern um das Klima und wie es unser Leben verändert. Tiersch hat das früh erkannt, und es macht ihm Sorgen. Wetterfühligkeit ist dann noch das kleinere Problem.

