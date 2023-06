Mit Gartenarbeit heilen – Andreas Niepel, Pionier der Gartentherapie

In der Erde wühlen, Blumen umtopfen, dem Gemüse beim Wachsen zusehen oder morgens nach dem Aufstehen kurz innehalten und an den blühenden Rosen schnuppern: Gärtnern kann auf vielfältige Weise glücklich machen. Und Gärtnern kann auch heilen. Andreas Niepel ist einer der Pioniere der Gartentherapie in Deutschland. Seit über 30 Jahren leitet er die Abteilung Gartentherapie einer Reha-Klinik in Hattingen im Ruhrgebiet, arbeitet dort mit Schlaganfallpatienten und erkrankten Jugendlichen. Er plant Therapiegärten, auch im Irak und der Ukraine, und bildet Gartentherapeuten aus.

Wohlfühlgärtnern: Wie Gärtnern glücklich und zufrieden macht Hogrefe AG Wohlfühlgärtnern Wie Gärtnern glücklich und zufrieden macht Autor: Andreas Niepel Verlag: Hogrefe AG ISBN: 978-3456862101

Musiktitel

Inbetween days

The Cure

CD: The head on the door



Love on the brain

Rihanna

CD: Love on the brain



Blind

Hercules And Love Affair

CD: Blind



Gib mir Gefahr

Casper feat. Felix Kummer

CD: Alles war schön und nichts tat weh



Lady Bump

Penny McLean

CD: Lady Bump