Wenn Hunde Menschen retten - Alexandra Lambert und ihr Hund Baja

In den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien leiden vor allem die Kinder unter Hunger und Kälte. "Die Überlebenden können sich nicht aufwärmen, es fehlt an Wasser, Gesundheitsvorsorge und Schutz", sagt Caroline Klein von der Hilfsorganisation World Vision. Im SWR Tagesgespräch beklagte sie, dass es keine Schutz-Zentren für Kinder gibt, "in denen sie sich austauschen, spielen und für eine gewisse Zeit etwas Normalität erleben können". World Vision hält, wie andere Organisationen auch, Geldspenden derzeit für die sinnvollste Art der Hilfe. Davon könnten vor Ort Decken, Nahrungsmittel und Medikamente beschafft werden - was auch gut sei für die lokalen Märkte, sagte Klein. Hören Sie im Interview, warum World Vision in Syrien logistische Vorteile hat und wie den Menschen - und vor allem Kindern - in den Katastrophengebieten auch längerfristig geholfen werden kann.