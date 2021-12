Kapital im Kopf – Volker Kitz über den Kampf um gute Konzentration

Das Leben im zweiten Winter der Coronapandemie ist in vielerlei Hinsicht herausfordernd, besonders unser Konzentrationsvermögen leidet. Weniger Sozialkontakte und gleichzeitig mehr digitales Dauerfeuer machen es vielen schwer, den Fokus zu behalten - auf eigene Bedürfnisse, Beziehungen und Arbeit. Der Sachbuchautor Volker Kitz hat Recherche und Selbstversuch verbunden: Ausgehend von einem Schweigeseminar im Himalaya hat er Wege erprobt, die helfen Konzentration wieder herzustellen. Der promivierte Jurist hat in Köln und New York studiert und u.a. Bestseller über Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit geschrieben.

Konzentration: Warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren Pressestelle Kiepenheuer&Witsch Konzentration Warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren Autor Volker Kitz Genre: Sachbuch Verlag: Kiepenheuer&Witsch ISBN: 978-3462001037

