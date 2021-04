Axel Ranisch ist auf vielen Bühnen präsent – als Opern- und Filmregisseur, Schauspieler, Autor, Podcaster.

Bei Rosa von Praunheim studierte er Regie an der Filmuniversität „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Sein Abschlussfilm „Dicke Mädchen“ war ein großer Erfolg.

Viel beachtet und kontrovers diskutiert war 2017 sein Lena-Odenthal-Tatort „Babbeldasch“, der ohne festes Drehbuch improvisiert war.

Mit dem Schauspieler Devid Striesow teilt Axel Ranisch die Leidenschaft für klassische Musik im gemeinsamen Podcast „Klassik drastisch - Lippenbekenntnisse zweier Nerds“.

Homepage von Axel Ranisch

Musiktitel:

Listen!

Holler My Dear

CD: Eat, drink and be merry



An Chloris

Philippe Jaroussky

CD: The Voice



Armageddon

Fieh

CD: Blue Note Re:Imagined



Selbstmitleid

Christian Steiffen

CD: Arbeiter Der Liebe



La colomba

Ottorino Respighi

CD: Gli uccelli. Suite für kleines Orchester