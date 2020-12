In vielen Städten Deutschlands ist Wohnen teuer geworden, besonders aber in Stuttgart.

Einige Stuttgarter haben sich entschlossen, dagegen etwas zu tun. Der Verein Neuer Norden e.V. plant ein Wohnprojekt für rund 150 Bewohner, das nicht nur dauerhaft erschwinglichen Wohnraum garantieren soll, sondern auch ein gemeinschaftliches Miteinander. Man will ökologisch und ressourcenschonend bauen und so wenig Fläche wie möglich verbrauchen. Mit diesem zukunftsweisenden Konzept hofft der Verein, ein hervorgehobenes Projekt der Internationalen Bauausstellung in der Stadtregion Stuttgart 2027 zu werden.



Musiktitel

Listen!

Holler My Dear

CD: Eat, drink and be merry



What kind of people live in these houses?

Morrissey

CD: I am not a dog on a chain



Der Einsamkeit zum Trotze

Sarah Lesch

CD: Der Einsamkeit zum Trotze



The way it is

BRTHR

CD: High times for loners



Un jour Hindi

Zahra

CD: Homeland