Bei Romy Hörbe wurde die Essstörung bereits mit neun Jahren ausgelöst, heute hat die 32-Jährige ihre Magersucht überwunden.

Therapien haben ihr geholfen, ausreichend Kilos auf die Waage zu bringen. Ihre Gedanken über ihren Körper, sagt sie, waren aber immer noch häufig destruktiv. Von den sozialen Medien wie Instagram werden die negativen Körperbilder befördert, weil sie uns ständig schönere und fittere Menschen präsentieren. Als ausgebildeter Recovery Coach hilft sie nun Betroffenen, eine neue Wahrnehmung zu trainieren.

