Was habt ihr mit uns gemacht? Ehemalige Verschickungskinder fordern Aufklärung

Von Michael Hollenbach

In jüngster Zeit kommt immer mehr raus, was damals geschah: In den ersten Nachkriegsjahrzehnten - bis in die 80er-Jahre - schickten viele Eltern ihre Kinder alleine in Kinderkurheime zum Aufpäppeln. Es waren rund acht Millionen Kinder und Zigtausende wurden in den Heimen geschlagen, drangsaliert, seelisch verletzt. Es gibt erste Entschuldigungen, aber müssten die kommunalen Träger nicht Entschädigungen zahlen, um das erlittene Leid anzuerkennen? Wir begleiten sogenannte Verschickungskinder bei ihrer Suche nach Aufklärung und Gerechtigkeit.