Verständliche Texte für alle – Anne Leichtfuß übersetzt in Leichte Sprache

Kurze Sätze, nur eine Aussage pro Satz und keine Formulierungen im Passiv oder Konjunktiv. Das sind Merkmale der Leichten Sprache. Anne Leichtfuß übersetzt schwierige Texte in solche, die auch Menschen mit Lernschwäche, einer Behinderung oder geringen Sprachkenntnissen verstehen - und das sind in Deutschland mehrere Millionen.



Anne Leichtfuß ist zudem eine der wenigen Simultandolmetscher*innen in Leichter Sprache. Die gelernte Buchhändlerin stieß während ihres Studiums an der TH Köln auf ihr Thema Barrierefreiheit in der Sprache. Sie ist Mitgründerin des partizipativen Forschungsprojekts Touchdown 21 und mehrfach nominiert für den Grimme Online Award.

Musikliste:



Dot My Is

Kendall Lujan

CD: Forge Me Knots



Can't Keep it Inside

Benedict Cumberbatch

CD: August: Osage County



What The World Needs Now Is Love

Jackie DeShannon

CD: Forrest Gump - The Soundtrack



Am Ende denk ich immer nur an dich

Element Of Crime

CD: Immer da wo du bist bin ich nie



Open Your Eyes, You Can Fly

Esther Kaiser

CD: Songs Of Courage