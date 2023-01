„Klimaterroristen“ ist Unwort des Jahres 2022

Der Düsseldorferin Dagi Bee und ihren Modetipps folgen 4 Millionen Menschen. Noch eine Million mehr schauen „LaserLuca“ aus Bielefeld beim Kommentieren von Videospielen zu, und die Kölnerin Bianca ist mit „Bibis Beauty Palace“ gar Millionärin geworden. Influencer erzielen über die Social-Media-Plattformen auch in Deutschland enorme Reichweiten und sind somit für Unternehmen als Werbepartner sehr attraktiv. Wer sind die Influencer, und was macht Ihren Erfolg aus? Hans-Jürgen Mende diskutiert mit Jeannette Okwu - Vorsitzende des Bundesverbands „Influencer Marketing“, Dr. Nils S. Borchers - Medienwissenschaftler am der Universität Tübingen, Wolfgang M. Schmitt - „Sinn-Fluencer“ und Mitautor des Buchs „Influencer - die Ideologie der Werbekörper"