Titos Leben – Vom Armsein in der Schweiz

Von Leila Knüppel

Früher war Tito Ries erfolgreicher Unternehmer, bis er pleite ging, sein Leben zusammenbrach, er obdachlos wurde. Mittlerweile hat der 58-Jährige in Basel wieder eine Wohnung gefunden, erzählt bei Stadtführungen für die Obdachlosenzeitung Surprise aus seinem Leben - und wie es ist, in einem Land mit einer der höchsten Millionärsdichten arm zu sein. Seine Schulden wird Tito aber sein Leben lang nicht loswerden. Denn eine Privatinsolvenz vergleichbar mit der in Deutschland gibt es in der Schweiz nicht.