Telex, Handy & Co: Hans-Dieter Schmidt und seine Telekommunikationssammlung

Hans-Dieter Schmidt in seinem Berufsleben einige technische Revolutionen erlebt, vom Mobilfunk bis zum Internet.

Die Begeisterung für Telekommunikation hat der Fernemelde-Ingenieur aus Konstanz auch im Ruhestand behalten. Seine Privatsammlung besteht aus Tausenden Exponaten: Telefone, darunter frühe, ziegelsteingroße Handys, Münzfernsprecher, Prüfgeräte oder Telefonbücher.

In den Ausstellungsräumen im alten Konstanzer Telekom-Gebäude sind regelmäßig Schulklassen zu Gast, und manchmal verleiht Schmidt auch Requisiten für Filmproduktionen. Nun aber ist die Sammlung wegen Umbauplänen bedroht.

Webseite Sammlung Schmidt

