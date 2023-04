Tanzverbot an Karfreitag: Zeichen des Respekts oder übergriffige Bevormundung?

Stille Feiertage? Gerne mehr davon!

Kein Grund zur Beschwerde über arbeitsfreie Zeit

Ich liebe Feiertage. Ich schlafe aus, schmökere in einem Bestseller und genieße dabei die Frühlingssonne, ich unternehme etwas mit Freundinnen und Freunden … und natürlich mache ich auch das, was im Namen steht: Ich gehe feiern.

Aber nur, wenn es der Anlass zulässt. Ob man nun am Karfreitag wie gläubige Christinnen und Christen weltweit der Passion gedenkt, zur Andacht geht und bei Passionsspielen den Leidensweg Christi nachstellt, oder aber nur im heimischen Garten mit Freunden und Bekannten die Nackensteaks übers Feuer hält: Niemand wird sich wohl ernsthaft beschweren, dass man an diesem Freitag nicht im Büro sitzen oder auf dem Bau malochen muss.

Warum sind nur christliche Feiertage still?

Auf das Bruttoinlandsprodukt umgerechnet kostet es die Bundesrepublik rund 3,5 Milliarden Euro, wenn ein Feiertag auf einen Werktag fällt. Man sollte da übereifrigen Minister*innen oder ambitionierten Arbeitgeberorganisationen keine Angriffsfläche bieten, über deren Notwendigkeit zu sinnieren. Auch schlafenden Hunden darf man die Feiertagsruhe gönnen.

Wenn ich etwas an den stillen Feiertagen kritisiere, dann ihre Auswahl: Warum darf am Holocaust-Gedenktag getanzt werden? Warum am 8. Mai? Sind das muslimische Opferfest und das jüdische Jom Kippur denn keine stillen Tage?

Platz für mehr stille Feiertage

Als weltoffener Mensch fordere ich mehr stille Feiertage und bin bereit, diese mit meinen muslimischen, jüdischen oder auch nur mit allen demokratisch-anständigen Mitbürger*innen zu begehen. Ohne Tanzen, dafür arbeitsfrei – mit Bestseller und Nackensteak.

Aktuell sind es sieben von 365 Tagen in Baden-Württemberg und neun in Rheinland-Pfalz, an denen ein ganztägiges oder teilweises Tanzverbot herrscht. Meiner Meinung bleibt also nicht nur ausreichend Gelegenheit zum Tanzen, da ist sogar noch Platz für mehr!