Tanz zwischen Welten – Von der Hauptschule auf die große Bühne

Von Insa Onken

Safet als Profitänzer am Staatstheater Kassel - das hat niemand aus seiner Familie für möglich gehalten. Der Hauptschüler aus einer Romafamilie, der in seiner Freizeit mit seinen Freunden und Brüdern auf der Straße Hiphop getanzt hat, und für den Ballett nur was für Mädchen war, steht nun auf der großen Bühne. Als er vierzehn ist, schickt ihn seine Lehrerin zu einem Casting für ein Tanzprojekt von Pina Bausch. Hier wird sein Talent entdeckt. Danach fasst er den Mut, sich für ein Tanzstudium zu bewerben. Und es klappt. Plötzlich ist er hineingeworfen in eine ganz andere Welt.