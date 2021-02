Geschichtsunterricht kann persönlich und kreativ sein - und einer ganzen Stadt nützen. Victoria Hayn und Florian Schmidt haben zusammen mit ihrem Geschichtslehrer Hendrik Hiss Lücken in der Karlsruher NS-Geschichte erforscht

Das zeigt in Karlsruhe eindrucksvoll die Ausstellung im Generallandesarchiv „Wie viel Geschichte steckt in Dir? Nationalsozialismus in Karlsruhe“. 70 Schüler*innen von drei Gymnasien haben über Leben im Nationalsozialismus geforscht. Ganz persönliche Fragen standen am Anfang: Wie haben sich die Lehrer an meiner Schule verhalten? Oder: Was ist in meinem Stadtteil passiert? In SWR2 Tandem erzählen Geschichtslehrer Hendrik Hiss und die Schüler*innen Victoria Hayn und Florian Schmidt, wie das Projekt sie alle verändert hat.

