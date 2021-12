So nah, so fremd - Merve Kayikci will den vielfältigen Alltag der Muslim*innen in Deutschland zeigen

Sechs Jahre lang hat die Journalistin Merve Kayikci ihre Meinung zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Fragen in ihrem Blog Primamuslima geäußert.

Jetzt will sie in einem Podcast Muslime und Musliminnen in Deutschland vorstellen. Zeigen, wie vielfältig ihr Leben und Denken ist. Denn die hartnäckigen Stereotype über mehr als vier Millionen muslimische Mitbürger in Deutschland verwundern die junge Frau, die in Konstanz groß geworden ist.



Musiktitel



My own tune

Katzenjammer

CD: Rockland

Cada paso

Muerdo

CD: Tocando tierra

Masha Allah

Maher Zain

Ist in Deutschland nicht erschienen

Les mains d'Édelweiss

Klô Pelgag

CD: L'Étoile thoracique

Uprising of kindness

Richard Bona

CD: Bonafied

There's no way back

Cécile Verny Quartet

CD: Of moons and dreams

Zum Blog von Merve Kayikci