Die Botschaften unserer Träume – Traumforscher Michael Schredl

Jeder Mensch träumt mehrmals in der Nacht, auch wenn sich viele am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern können. Was ist die Funktion von Träumen? Und was von dem, was wir in der Realität tun, denken und fühlen kommt dann auch in unserem nächtlichen Kopfkino vor?

Diese Fragen beschäftigen Michael Schredl. Der Traumforscher ist Leiter des Schlaflabors am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Träumen ist ein kreativer Prozess, sagt Schredl. Der Traum gibt uns wichtige Anregungen, im wachen Zustand über etwas nachzudenken. Er selbst schreibt seit Jahren ein Traumtagebuch. (SWR 2019)

Buchtipp Springer Spektrum Träume Unser nächtliches Kopfkino Autor Michael Schredl Genre: Sachbuch Verlag: Springer Spektrum ISBN: 978-3642341113

