Meist geschahen die Gewaltausbrüche in der Nacht, wenn Klaus seine Ruhe haben wollte.

Mario erlitt eine Platzwunde, als er hinterrücks an den Türrahmen geschubst wurde. Als er in der Badewanne lag, schmiss sie ihm einen Kochlöffel an den Kopf. Die Polizei hat die Verletzungen dokumentiert. Die Brutalität ging von der Partnerin aus. Bei jedem fünften Fall häuslicher Gewalt sind Männer die Opfer, sagen Sozialarbeiter der Fachberatungsstelle Gewaltprävention in Stuttgart. Sie schlägt zu und übt seelische Gewalt durch Stalking, Mobbing und Bedrohungen aus. Eckhard Rahlenbeck traf Männer in einer Schutzwohnung.

Manuskript zur Sendung