Mythos Hürtgenwald - Was bleibt von einer der sinnlosesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs?

Es diskutieren:

Steffen Kopetzky, Schriftsteller, Pfaffenhofen

Dr. Frank Möller, Publizist und Historiker, Köln

Prof. Dr. Christoph Rass, Historiker, Universität Osnabrück

Gesprächsleitung: Martin Durm

Ernest Hemingway nannte ihn "den Wald, in dem der Drachen haust". Nur so konnte er das Grauen beschreiben, dem er Ende 1944 in der Nordeifel als Kriegsreporter begegnete.

Der Krieg war damals für die Deutschen schon so gut wie verloren. Die Allliierten waren in nur drei Monaten von den Stränden der Normandie bis an die westliche Grenze des Nazi-Reiches gestoßen. Aber dann kam der Hürtgenwald, kurz vor dem Rheintal. Tausende, zehntausende Soldaten sind darin verblutet. Während der Hürtgenwald noch heute im Gedächtnis vieler Amerikaner präsent ist, haben ihn in Deutschland die meisten vergessen.

Auf eigenartige Weise steht der Hürtgenwald auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für die Schwierigkeit des Erinnerns.