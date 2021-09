Sorge um die Weltmacht - Was wird jetzt aus den USA?

Die Wahl ist entschieden. Joe Biden wird im Januar Donald Trump ablösen. Nach einer tagelangen Hängepartie ist das Ergebnis eindeutig. Während Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris Glückwünsche aus aller Welt erhalten, wird es einsam um den Wahlverlierer. Kann Biden die gespaltene Nation mit sich selbst versöhnen und alte Allianzen mit seinen Partnern in der Welt neu beleben? Was bleibt von Trump und America First? Thomas Ihm diskutiert mit Marina Henke - Professorin für Internationale Politik, Prof. Dr. Detlef Junker - Heidelberg Center for American Studies, Prof. Dr. Boris Vormann - Politikwissenschaftler