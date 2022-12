Schwieriges Terrain – Michael Sappir und der Jüdisch-Israelische Dissenz

Israel hat vor knapp zwei Monaten eine rechtsnationalistische Regierung gewählt. Linke Israelis empfinden das als Bedrohung. Nicht wenige erwägen, deshalb das Land zu verlassen. Michael Sappir hat das schon 2019 getan. Der 1988 in Westjerusalem geborenen Israeli spürte damals schon als linker Aktivist und Besatzungsgegner ein Klima der zunehmenden Gewalttätigkeit und Intoleranz. Nun lebt der Enkel von Kela Ruth Van der Walde, die sich aus dem KZ Bergen-Belsen retten konnte, in Leipzig. Dort hat er JID gegründet, eine Gruppe, die die Positionen der israelischen Linken in Deutschland hörbar machen möchte.

Musiktitel:

Shir nolad

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble

CD: The Is Real Book



Finde mich

Sophie Hunger

CD: Halluzinationen



Pupik

Jewish Monkeys

CD: High words



Move on

Avishai Cohen

CD: 1970



Malak

Oriane Lacaille

CD: Hear my voice #5