Schwarzes Schaf - Jonas Porst und seine Familie

In dem kleinen Dorf Vallecito an der honduranischen Karibikküste kämpfen die Garifuna für ihre Rechte und ihre Kultur. Vor zehn Jahren haben die Garifuna ihr Gemeindeland aus den Händen der organisierten Kriminalität zurückerobert und ein zukunftsorientiertes Projekt gestartet, an dem überwiegend Frauen beteiligt sind.