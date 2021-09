Moderation: Martina Kögl

Redaktion: Nadja Odeh

Vor 50 Jahren wurde das BAföG als Meilenstein in Sachen Chancengleichheit gefeiert, heute stellt nur noch etwa jeder 7. Student einen Antrag, dabei ist der Bedarf nach finanzieller Unterstützung groß. Zuviel Bürokratie, zu geringe Fördersätze, Regularien, die an der Lebenswirklichkeit der meisten Studierenden vorbeigehen, so die Kritik. Der Journalist Armin Himmelrath hat sich auf Bildungsfragen spezialisiert. Mit ihm wollen wir über die "Baustelle" BAföG sprechen. Und auch Ihre Meinung und Erfahrungen interessieren uns. Brauchen wir das BAföG noch, und wie haben Sie Ihr Studium oder Ihre Ausbildung finanziert? Diskutieren Sie mit, ab 19.05 Uhr unter 07221-2000 oder schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail an: tandem@swr.de.

Musiktitel:



Change my life

Tom Keller

CD: Where are you brother



Unfall

Mine

CD: Unfall



All I've got

Harr & Hartberg

CD: Scar



Glue

Black Sea Dahu

CD: Glue



If I got it (your love brought it)

Aaron Frazer

CD: Introducing ...



Portrait

Gazelle & The Bear

CD: Weird shaped clouds



Chomsky

Lukas Meister

CD: Leuchten