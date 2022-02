Schimpfkultur – Oksana Havryliv erforscht welche Worte Wut findet

Schimpfen, granteln, zetern - wenn uns Frust und Ärger aufbringen, finden sich diese Gefühle meist auch sehr unmittelbar in unserer Sprache. Kraftausdrücke und Tiraden gehören zum Menschen, wir erproben sie von klein auf, erweitern sie im Lauf des Lebens, auch in der Literatur finden sie ihren Platz, nicht zuletzt in Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“. Die Sprachwissenschaftlerin Oksana Havryliv forscht seit über 20 Jahren zur „Malediktologie“ und vergleicht Schimpfwortschätze verschiedener Kulturräume.

Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz. Funktionenvielfalt am Beispiel des Wienerischen Pressestelle Picus Verlag Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz Funktionenvielfalt am Beispiel des Wienerischen Autor Oksana Havryliv Verlag: Picus Verlag, 14,- Euro ISBN: 978-3711730237

Musiktitel

King frustration

Fantastic Negrito

Album: Have you lost your mind yet?



Worte

Carolin No

Album: No no



Woñi

Blick Bassy

Album: 1958



Miks sa murrad mind

Curly Strings

Album: Hoolima



Word by word

Viktoria Tolstoy

Album: My russian soul