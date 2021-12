Respekt, Benehmen und Rücksicht – Gegen die Verrohung der guten Sitten

Meine Welt ist lauter geworden. So kommt es mir vor. Lauter, egoistischer, stumpfer und rücksichtsloser.

Mir fehlen der Respekt, das Benehmen, die buchstäblich guten Sitten. Ich stoße mich an Hasskommentaren, an Unwahrheiten und Verleumdungen, an weggeworfenem Müll, an den Ellbogenmenschen, den Platz-da-Gesten ebenso wie an der Abwesenheit vieler, die mit dem Blick auf ihr Smartphone durch ihren Alltag ziehen, unfähig zum Kontakt.

Ich frage mich, was ist geschehen? Lebe ich in einer Welt der Halbstarken und ewig Pubertierenden, in einer lauten Gesellschaft voller Egos? Was treiben die Latrinenparolen von einst auf den Marktplätzen und Boulevards? Eine Recherchereise.

(SWR 2018)

Manuskript zur Sendung