Radio für die russischsprachige Community – Maria Kritchevski spricht über Krieg und fordert Frieden

Maria Kritchevski wird 1972 in Leningrad geboren, mit 18 Jahren kommt sie nach Düsseldorf und studiert Germanistik und Amerikanistik. 1996 zieht sie nach Berlin und arbeitet zunächst für eine russischsprachige Wochenzeitung bevor sie zu „Radio Russkij Berlin“ wechselt, einem Unterhaltungsprogramm für die russischsprachige Community in Deutschland. Der russische Angriff auf die Ukraine veranlasst Kritchevski und ihr Team dazu, Programm und Sendernamen zu ändern: Als „Radio Golos Berlina“ klären die Journalisten nun auf Russisch über den Krieg auf und wollen eine hörbare Stimme für den Frieden sein.

Zur Homepage von Radio Golos Berlina

Musiktitel

Patience

Deep Throat Choir

CD: In order to know you



Bez Boju

Okean Elzy

CD: The best of Okean Elzy



Zhuravli

Vladimir Kornéev mit dem WDR Funkhausorchester

CD: Vladimir Kornéev / Chansons d'Amour - Romance



Ballad of a politician

Regina Spektor

CD: What we saw from the cheap seats



Poka Gorit Svecha

Maschina Wremeni

CD: V Dobryj Chas