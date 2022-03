Paula Lutum-Lenger, Historikerin, Leiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

Während 1989 in Berlin die Mauer fiel, war die Journalistin Petra Gerster auch an einer Revolution beteiligt. Sie gehörte zum Gründungsteam von „ML-Mona Lisa“, des ersten bundesweiten TV-Frauenmagazins. Qualitätsjournalismus und feministisches Engagement waren seither ihre Markenzeichen, die sie später als Anchorwoman zum Heute-Journal führten. Als eine der Ersten setzte sie sich dort für eine gendergerechte Sprache ein – und genderte in den Abendnachrichten konsequent bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2020. „Gendern macht Frauen sichtbar“, davon ist die 67-Jährige bis heute überzeugt. mehr...